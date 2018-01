Uefa mantém proibição de jogar em Israel Reunido em Bratislava, na Eslováquia, o Comitê Executivo da Uefa, decidiu nesta quinta-feira manter a proibição das equipes israelenses mandarem jogos internacionais no país. A medida vem desde março de 2002, quando na ocasião os jogadores do Hapoel Tel Aviv sofreram um atentado em um restaurante. O diretor-executivo da entidade, Gerhard Aigner, admitiu rever o caso em novo encontro, no final do mês. ?Na próxima vez que abordarmos esta questão será antes do sorteio para a segunda rodada da Copa da Uefa, no final de setembro?, disse.