Uefa mantém suspensão a Roberto Carlos A diretoria do Real Madrid bem que tentou, mas não conseguiu abrandar a pena imposta ao lateral-esquerdo Roberto Carlos, flagrado pelas câmeras ao agredir o argentino Martín Demichelis, do Bayern de Munique. Acompanhado de assessores jurídicos do clube espanhol e do diretor esportivo Emilio Butragueño, o jogador brasileiro ouviu nesta segunda-feira um sonoro ?não? da Comissão de Controle e Disciplina da entidade. Assim, o time vai jogar desfalcado a partida de volta das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, quarta-feira, não só de Roberto Carlos, mas também do atacante Ronaldo, machucado.