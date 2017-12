Uefa mantém veto a jogos em Israel O Comitê de Urgência da Uefa - a entidade que comanda o futebol na Europa - decidiu manter a decisão de outubro de 2001 e não vai autorizar que as equipes israelenses disputem em seus estádios as partidas da competição européia. A entidade alega falta segurança. Os dirigentes explicaram hoje em nota oficial, "que a tensão e os incidentes graves continuam na região, após uma breve calma durante o verão". Argumentam que, por causa disso, não seria seguro autorizar o deslocamento de delegações para aquele país. A medida afeta apenas o Maccabi Haifa, única equipe israelense classificada na Copa da Uefa. Diante da decisão, o Maccabi Haifa vai enfrentar o Valencia na Espanha na próxima quinta-feira e disputará a partida de volta na cidade turca de Esmirna. O veto vai ser reavaliado mais uma vez, no início do ano que vem.