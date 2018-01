Uefa marca jogo de Boca x Bayern A final da Copa Intercontinental entre Boca Juniors e Bayern de Munique será no dia 27 de novembro, em Tóquio, informou nesta sexta-feira o clube argentino após receber um comunicado oficial da União Européia de Futebol (Uefa). A entidade, no entanto, descartou a possibilidade de disputar o título em jogos de ida e volta, em Buenos Aires e Munique. A determinação partiu da Toyota, patrocinadora do evento. O Boca Juniors é o atual campeão da Copa Intercontinental.