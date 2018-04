Uefa muda critérios de classificação para a Liga dos Campeões

O Comitê Executivo da Uefa, reunido nesta sexta-feira em Lucerna, na Suíça, decidiu que os campeonatos nacionais de Espanha, Inglaterra e Itália terão, a partir de 2009, três equipes classificadas diretamente para a Liga dos Campeões. O Comitê Executivo anunciou o novo formato e as novas vias de acesso à Liga dos Campeões para o período compreendido entre 2009 e 2012. Segundo o atual formato, apenas os dois primeiros colocados dos campeonatos de Espanha, Inglaterra e França classificavam-se diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que continuará tendo 32 equipes divididas em oito grupos. Outra das novidades é que a final da principal competição de clubes européia será disputada no sábado, em vez da quarta-feira, a partir de 2010. Além disso, o Comitê Executivo da Uefa decidiu que seis das 32 vagas na fase de grupos da competição ficarão com equipes que disputam campeonato menos competitivos da Europa, a fim de abrir o leque de países participantes da Liga dos Campeões. Os clubes de Espanha, Inglaterra e Itália que terminarem seus campeonatos nacionais na quarta posição enfrentarão, a partir de 2009, adversários de países com mais tradição no futebol, como Holanda e Portugal, na luta por uma vaga na fase de grupos. Quanto à Copa da Uefa, o número de clubes que participam da fase de grupos passará de 40 a 48. Assim, haverá doze grupos de quatro equipes, em vez dos atuais oito grupos de cinco. Os dois primeiros de cada grupo garantem vaga na fase de mata-mata. Além disso, o Comitê decidiu pelo cancelamento da Copa Intertoto, o torneio de verão no qual algumas equipes brigam por uma vaga na Copa da Uefa.