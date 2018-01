Uefa multa Galatasaray e veta estádio A Comissão de Controle e Disciplina da Uefa decidiu nesta quarta-feira proibir jogos no estádio do Galatasaray e aplicou uma multa de aproximadamente US$ 70 mil ao clube pela ?má conduta? de seus torcedores na partida de ida válida pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. A entidade ainda criticou as falhas na organização do estádio Sami Ali Yen, em Istambul, e não indicou quando vai permitir que a equipe mande seu jogos no local.