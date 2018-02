Uefa multa Real Madrid por racismo A Uefa puniu o Real Madrid nesta sexta-feira com uma multa de 9.789 euros pelas manifestações racistas de seus torcedores na partida contra o Bayer Leverkusen, dia 23 de novembro, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, válida pela Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, a dupla de zaga brasileira formada por Juan e Roque Júnior foram alvo de gozações e imitações de macacos todas as vezes em que tocavam na bola.