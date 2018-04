Uefa não vê elo entre Chelsea e CSKA A União Européia de Futebol (Uefa) confirmou que o milionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea (ING), não controla o CSKA, de Moscou. Assim, os dois clubes, que estão no grupo H da Liga dos Campeões da Europa, poderão disputar o torneio normalmente. A entidade decidiu investigar Abramovich, porque sua empresa petrolífera Sibneft assinou contrato de patrocínio com o CSKA no valor de 63 milhões de euros.