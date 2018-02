Uefa pedirá exames cardiológicos antes da Eurocopa

O Comitê Executivo da Uefa decidiu neste sábado que todos os jogadores das seleções participantes da Eurocopa de 2008, a ser disputada na Áustria e Suíça em junho, deverão passar por exames cardiológicos obrigatórios. "Todo o mundo do futebol está preocupado com o bem-estar dos jogadores que competem no mais alto nível. A responsabilidade não é diretamente da Uefa. Esperamos que este sistema funcione perfeitamente", afirmou o secretário-geral da entidade, David Taylor. O executivo justificou a decisão por temer novos incidentes como a morte do lateral-esquerdo Antonio Puerta, do Sevilla, que faleceu em agosto, vítima de problemas cardiorrespiratórios, após desmaiar em campo. Também morreram em campo jogadores como o zagueiro brasileiro Serginho, do São Caetano (outubro de 2004), o húngaro Feher, do Benfica (janeiro de 2004) e o camaronês Marc Vivien Foé, durante a Copa das Confederações da França (em junho de 2003). Outra decisão da Uefa é a obrigatoriedade da presença de um médico no banco de cada seleção durante a competição. Além desta e das remodelações aprovadas nesta sexta para o período compreendido entre 2009 e 2012 para as competições da Liga dos Campeões e a Copa da Uefa, o Executivo autorizou também o uso de telões em todos os estádios da Eurocopa para reviver os melhores momentos de cada jogo - porém, esta decisão ainda será estudada. A agenda, o programa e os relatórios do 32º Congresso Ordinário da Uefa, a ser realizado em 31 de janeiro na cidade croata de Zagreb, foi outra das decisões adotadas pelo executivo. A Hungria foi anunciada como sede do Europeu de futsal de 2009, enquanto a Rússia será organizadora do sub-21 da categoria, em 2008. A Dinamarca será sede do Congresso anual da Uefa de 2009, em 24 e 25 de março.