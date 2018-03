Uefa pode retomar fórmula de disputa A Europa pode voltar ao passado, a partir de 2003. O sueco Lennart Johansson, presidente da União Européia de Futebol (Uefa), pretende fazer com que a Liga dos Campeões retome a fórmula antiga e passe a ser disputada apenas pelos vencedores dos torneios nacionais. A principal competição do continente cresceu, nos últimos anos, e hoje tem espaço até para times que terminaram em quarto lugar em seus respectivos campeonatos. A polêmica de Johansson foi lançada em entrevista ao jornal alemão Aachen Zeitung, publicada na sexta-feira. O cartola argumentou, em favor de sua proposta, que o inchaço na Copa dos Campeões descaracterizou o espírito com que foi criada, em meados dos anos 50, e expôs demais os clubes, a desgaste e aos caprichos das emissoras de televisão. "Era uma liga de campeões apenas e a isso deve retornar", previu Johansson, com uma ressalva. "Trata-se de opinião pessoal e não posso fazer as alterações por minha conta." A questão deve ser discutida na reunião do Comitê Executivo da entidade, em dezembro. Por enquanto, a Uefa levanta a opinião dos 70 clubes mais importantes da região. A Liga dos Campeões inchou, em temporadas recentes, para evitar o surgimento de uma Superliga Européia, movimento liderado por times como Juventus, Milan, Barcelona, Ajax. E fez com que em 99 (Manchester) e 2000 (Real Madrid) o título ficasse para times que não haviam sido campeões em seus países. O fenômeno pode repetir-se agora, se o Valencia derrotar o Bayern Munique, dia 23, na decisão em Milão.