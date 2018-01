Uefa põe 2 brasileiros no time ideal Ronaldo e Roberto Carlos foram eleitos para a seleção ideal de 2002, em votação no site oficial da Uefa (www.uefa.com). Assim, os dois brasileiros do Real Madrid estão na lista dos 11 melhores jogadores do ano passado, na opinião dos quase 1 milhão de internautas que participaram da pesquisa. Roberto Carlos, inclusive, foi o mais votado: teve 54% da preferência na sua posição. Em 2002, o lateral foi pentacampeão com a seleção brasileira e ainda conquistou a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial Interclubes pelo Real Madrid. Ele superou seu companheiro de equipe, o francês Zidane, que teve 44% dos votos e se tornou o primeiro jogador a ser eleito dois anos seguidos. Já Ronaldo, apesar de ter sido eleito o melhor jogador de 2002 pela Fifa, ficou em segundo lugar entre os atacantes, na opinião dos leitores do site da Uefa. Ele teve 16,35% dos votos e foi batido pelo francês Thierry Henry, do Arsenal, com 19,33%. Outro destaque na eleição foi o técnico turco Senol Gunes, que levou seu país ao inédito terceiro lugar na Copa da Coréia/Japão. Por isso, ele foi considerado o melhor treinador de 2002. A Turquia também elegeu o goleiro Rustu Recber, do Fenerbahce, na seleção ideal. Ainda foram eleitos o espanhol Puyol, o italiano Nesta, o romeno Chivu, o holandês Seedorf, o alemão Ballack e o irlandês Duff. Confira o time ideal de 2002: Goleiro - Rustu Recber (Fenerbahce) Defensores - Carlos Puyol (Barcelona), Alessandro Nesta (Milan), Cristian Chivu (Ajax) e Roberto Carlos (Real Madrid) Meio-campistas - Clarence Seedorf (Milan), Michael Ballack (Bayern de Munique), Zinedine Zidane (Real Madrid) e Damien Duff (Blackburn) Atacantes - Thierry Henry (Arsenal) e Ronaldo (Real Madrid) Técnico - Senol Gunes (Turquia) Confira todos os votos da seleção da Uefa