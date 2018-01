Uefa põe Liverpool na Liga dos Campeões Apesar de ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa desta temporada, ao derrotar o Milan em maio, o Liverpool não tinha direito de disputar a próxima edição do torneio. Afinal, terminou o Campeonato Inglês em 5º lugar. Mas a Uefa abriu uma exceção, em reunião de seu Comitê Executivo nesta sexta-feira, e permitiu a participação do clube inglês. Assim, o Liverpool entrará na fase preliminar da Liga dos Campeões de 2005/06. E a Uefa decidiu, por decisão unânime de seu Comitê Executivo, que o campeão do torneio terá sempre a chance de defender seu título na edição seguinte, independente da posição que conquistar no campeonato nacional. Mas a inclusão do Liverpool foi realmente uma exceção. Pela primeira e última vez, um país terá 5 equipes na Liga dos Campeões, o principal torneio de clubes do mundo. Afinal, os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês, Chelsea, Arsenal, Manchester United e Everton, têm vaga garantida. E, a partir de agora, se acontecer de o time campeão do torneio europeu não ficar entre os 4 melhores de seu país, ele entra automaticamente na vaga no quarto colocado do campeonato nacional.