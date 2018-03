Uefa põe Luís Fabiano entre os melhores do Espanhol

O atacante Luís Fabiano, do Sevilla, foi o único brasileiro eleito para a seleção ideal do Campeonato Espanhol, eleita através de uma enquete do site da Uefa. O jogador foi o vice-artilheiro da competição com 24 gols, três a menos que Daniel Güiza, do Mallorca - também eleito. O Real Madrid, bicampeão espanhol, emplacou três nomes na seleção: o goleiro Iker Casillas, o zagueiro Sergio Ramos e o meia Guti. Marcelino García, que classificou o Racing Santander à próxima Copa da Uefa, foi considerado o melhor técnico. O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, do Real Madrid, foi eleito uma das revelações da temporada. A seleção do Espanhol de acordo com o site da Uefa é a seguinte: Casillas (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid), Coloccini (ARG/Deportivo), Díaz (ARG/Getafe), Capdevilla (Villarreal); Guti (Real Madrid), Iniesta (Barcelona), López (Racing); Güiza (Mallorca), Luís Fabiano (BRA/Sevilla), Agüero (Atlético de Madri). Técnico: Marcelino García (Racing).