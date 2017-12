Uefa prepara antidoping de surpresa A União Européia de Futebol pretende fechar o cerco contra o doping. A entidade que controla o futebol no continente promete fazer vários controles antes do início da competição, em junho do ano que vem. A idéia é a de enviar, sem aviso prévio, representantes para locais de concentração das 16 equipes classificadas e recolher material de forma aleatória. Dessa forma, acredita na possibilidade de inibir o uso de substâncias proibidas. As ?incertas? são uma novidade da Uefa. Pela primeira vez, haverá trabalho de prevenção. Os dirigentes europeus admitiram oficialmente que seguirão recomendações da Agência Internacional Antidoping (Wada). Para tanto, incluiu no programa a detecção de THG, esteróide que já se encontra na lista de estimulantes banidos. "A mensagem embutida em nossa estratégia é bem clara", advertiu Gerhard Aigner, secretário geral da entidade. "Ou seja, não seremos tolerantes com aqueles que queiram recorrer a substâncias vetadas", adiantou. "Lutaremos contra eles." Aigner advertiu ainda que durante a Euro-2004 também haverá exames após as partidas. A idéia é a de não baixar a guarda na cruzada internacional para banir do esporte quem recorra a prática ilegais para melhorar desempenho. A Uefa havia decidido, em setembro, aumentar em 30% os testes antidoping em todas as competições que patrocina - de clubes a seleções. No ano passado, só houve um caso positivo em 396 jogadores.