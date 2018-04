Uefa pune Croácia pelo comportamento da torcida

A Uefa anunciou nesta sexta-feira a punição da Croácia pelos incidentes que aconteceram no jogo contra a Itália, no dia 16 de novembro, no Estádio San Siro, em Milão, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Na ocasião, torcedores croatas lançaram fogos de artifício que chegaram a provocar a interrupção da partida.

Como punição, a Uefa determinou que um setor com oito mil lugares do Estádio Maksimir, em Zagreb, fique fechado quando a Croácia enfrentar a Noruega, no dia 28 de março, pela próxima rodada ds Eliminatórias da Eurocopa. Além disso, aplicou uma multa de 80 mil euros na Federação Croata de Futebol.

Por ter sido a mandante do jogo e não ter evitado os problemas no estádio, a Federação Italiana de Futebol também foi multada, no valor de 13 mil euros.

A multa imposta agora é a mesma que a Uefa aplicou na Croácia após torcedores croatas imitarem sons de macaco para o atacante italiano Mario Balotelli em jogo entre os dois países, na Eurocopa de 2012, na Polônia.