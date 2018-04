Uefa pune Dínamo Bucareste por incidente com torcida O painel disciplinar da Uefa anunciou nesta terça-feira a imposição do placar de 3 a 0 contra o Dínamo de Bucareste, depois que os torcedores do time romeno forçaram o encerramento da partida contra o Slovan Liberec pela Liga Europa. Além disso, o time de Bucareste terá que disputar as suas próximas partidas em competições europeias com os portões do estádio fechado e foi multado em 50 mil euros (aproximadamente R$ 132 mil).