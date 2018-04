Uefa pune Roma por agressão ao árbitro A Uefa anunciou nesta terça-feira a punição à Roma pela agressão que o árbitro sueco Anders Frisk sofreu durante o jogo com o Dinamo de Kiev, semana passada, no estádio Olímpico, pela Liga dos Campeões da Europa. O clube italiano foi considerado perdedor da partida, que foi suspensa no intervalo - placar oficial de 3 a 0 -, e terá que disputar suas duas próximas partidas em casa com os portões fechados, sem a presença da torcida. A confusão aconteceu na quarta-feira passada, quando a Roma recebeu o Dinamo de Kiev na abertura do grupo B da Liga dos Campeões. Em casa, o time italiano perdia por 1 a 0 e o defensor Mexes tinha acabado de ser expulso. Aí, quando ia para o vestiário no intervalo, o árbitro sueco foi atingido por uma moeda atirada das arquibancadas. Com um ferimento na cabeça, Frisk decidiu suspender a partida. Por conta do ocorrido, a Uefa também anunciou a suspensão por dois jogos de Mexes, o pivô da confusão. E a Roma terá que jogar o resto da primeira fase da Liga dos Campeões sem o apoio da sua torcida: dia 3 de novembro, contra o Bayer Leverkusen, e em 8 de dezembro, quando enfrenta o Real Madrid. A Roma tem até sexta-feira para apelar contra a punição imposta pela Uefa.