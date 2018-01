Uefa quer investigar morte de Fehér A União Européia de Futebol pretende comandar ?investigação exaustiva? para determinar as causas da morte de Miklos Fehér, atacante de 24 anos que atuava no Benfica. A promessa é de Lars-Christer Olsson, secretário-geral da entidade que controla o futebol no continente. Em entrevista ao jornal ?Die Welt?, da Alemanha, ele mostrou estranheza com o crescimento do número de casos semelhantes aos do húngaro. ?Não tenho as estatísticas, mas fiquei com a impressão de que ultimamente esses episódios aumentaram?, afirmou Olsson. ?Será que os atletas estão submetidos a excesso de jogos e por isso correm mais riscos??, questinou. ?Temos a obrigação de nos aprofundarmos na questão.? O dirigente da Uefa, que desde o dia 1º está no lugar do austríaco Gerhard Aigner, aproveitou para criticar a Fifa, que continua a inchar seu calendário. ?Dizem que a partir de 2005 não haverá mais a Copa das Confederações, só que a Fifa quer o Mundial de Clubes?, lembrou Olsson. ?Não adianta nada, porque o calendário continuará carregado.? Em Portugal, o Ministério Público ainda aguarda resultado de novos exames para que possa determinar por que Fehér morreu. A Federação Portuguesa de Futebol, adiou para terça-feira a partida que o Benfica fará com a Academica de Coimbra.