UEFA quer vetar clubes endividados O Comitê Executivo da UEFA examina a possibilidade de adotar a chamada ?licença européia? - medida legal que proíbe clubes endividados de participar de competições organizadas pela entidade. O sistema está sendo discutido no congresso técnico iniciado hoje na Suiça e estabelece que os clubes devem ser submetidos a auditorias, que vão atestar ou não a saúde financeira de cada um. A licença trata ainda de critérios para aprovação de estádios e permite o monitoramente de políticas dos clubes na formação de novos jogadores. Se for aprovado no congresso, a medida não entrará em vigor antes da temporada 2004-05.