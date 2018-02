Uefa reclama de lugares vazios Os dirigentes da Uefa não estão gostando de ver lugares vazios nos estádios portugueses e vão se reunir depois da Eurocopa para discutir mudanças na distribuição de ingressos para a próxima edição, que será daqui a quatro anos na Áustria e na Suíça. O principal ponto a ser atacado será a quantidade de entradas entregue às federações. Para o torneio em Portugal, as federações receberam 20% dos ingressos. E nem todas conseguiram revendê-los ? as entidades da Itália e da Rússia ficaram com milhares de ingressos sobrando. ?É provável que a carga de ingressos para as federações seja reduzida para 15%. Mas também vamos estudar outras maneiras de resolver o problema dos lugares vazios?, disse Martin Kallen, representante da Uefa no Comitê Organizador da Euro/2004. Para não ver mais cadeiras vazias na segunda fase, Kallen torce para Portugal se classificar. ?Para o ambiente do torneio, seria muito importante que Portugal se classificasse.?