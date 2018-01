UEFA reduz pena de Frank de Boer O Comitê de Apelação da Uefa reduziu a pena do zagueiro Frank de Boer, que fora suspenso por um ano por ter sido constatado no exame antidoping a substância nandrolona, proibida no meio esportivo. A punição para o jogador do Barcelona passou a ser de 75 dias e ele poderá atuar a partir de 31 de agosto. O Barcelona considerou uma vitória a decisão do tribunal, pois, para o clube, demonstrou-se a inocência do atleta.