Uefa: Schalke perde e está eliminado A equipe alemã do Schalke 04 foi eliminada nesta terça-feira na terceira rodada da Copa da Uefa. Mesmo jogando em casa, os alemães foram goleados por 4 a 1 pelo Wisla Cracovia, da Polônia. Na partida de ida, aconteceu um empate por 1 a 1. ?Perder de goleada em casa para uma equipe polonesa é um papelão?, resumiu o atacante dinamarquês Ebbe Sand. O primeiro gol foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo, através de Maciej Zurawski após um erro do zagueiro argentino Matellan. Um minuto depois, o Schalke empatou, com Tomasz Hajto, mas a reação parou aí. Aos 5 minutos do segundo tempo, o nigeriano Kalu Uche aproveita um outro vacilo de Matellan e faz 2 a 1. A goleada, no entanto, veio nos últimos cinco minutos, quando o time polonês marcou mais dois gols, outra vez com Zurawski e Kamil Kosowski.