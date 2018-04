Uefa se reúne para discutir novas fórmulas para torneios

O Comitê Executivo da Uefa se reunirá nos próximos dias 30 de novembro e 1º de dezembro na cidade suíça de Lucerna e, entre outros assuntos, decidirá o formato dos torneios continentais de clubes para o período 2009-2012, informou a entidade, nesta terça-feira. Os líderes da Uefa, tendo à frente o ex-jogador francês Michel Platini, seu presidente, terão um fim de semana de trabalho intenso. O ato final será o sorteio dos grupos da Eurocopa de 2008, a ser realizada na Áustria e na Suíça, no dia 2. Além da decisão sobre o futuro formato da Liga dos Campeões e da Copa da Uefa, a entidade informou que a programação inclui a nomeação da sede dos congressos de 2009 e 2010, além do organizador do Europeu de futsal de 2009.