Uefa sorteia duelos nesta sexta-feira Os oito melhores times da Europa aguardam nesta sexta-feira o sorteio que definirá os confrontos das quartas-de-final da Copa dos Campeões, o mais importante torneio interclubes da Europa. O sorteio será em Nyon, Suíça, na sede da Uefa. São três times italianos (Juventus, Milan e Inter de Milão), dois ingleses (Chelsea e Liverpool), além de Bayern de Munique (Alemanha), PSV Eindhoven (Holanda) e Lyon (França). Real Madrid e Barcelona caíram nas oitavas diante da Juventus e do Chelsea. Será um sorteio aberto, ou seja, a partir desta fase poderá haver confrontos entre equipes do mesmo país. Os jogos de ida serão realizados nos dias 5 e 6 de abril e os de volta, dias 12 e 13. Também estão definidas as datas das semifinais: 26/27 de abril e 3/4 de maio. A grande final será no estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, Turquia, no dia 25 de maio. Copa da Uefa - O sorteio das quartas-de-final do torneio também será nesta sexta-feira. Estão classificados: Austria Viena (AUT), Auxerre (FRA), AZ Alkmaar (HOL), CSKA (RUS), Newcastle (ING), Parma (ITA) e Sporting (POR). Villareal (ESP) e Steaua (ROM) ainda disputam a última vaga.