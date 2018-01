Uefa suspende Amoroso por três jogos O atacante Amoroso, do Borussia Dortmund, foi suspenso nesta terça-feira por três partidas pela Comissão de Controle e Disciplina da Uefa. A punição ao jogador brasileiro se deu em virtude de sua expulsão no jogo contra o Boavista pela Copa dos Campeões, no dia 26 de setembro.