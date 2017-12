UEFA suspende competições em Israel A União Européia de Futebol (UEFA) decidiu nesta quarta-feira adiar por tempo indeterminado, as partidas de futebol válidas por competições européias que seriam realizadas em Israel, em virtude do agravamento dos conflitos entre israelenses e palestinos. Com a medida, a partida entre Hapoel e Milan, marcada para o dia 14 de março, em Tel Aviv, já foi suspensa. Válida pelas quartas-de-final da Copa da UEFA, a partida deverá ser disputada em campo neutro, que a entidade vai definir nos próximos dias.