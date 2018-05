Uefa suspende dois atletas do CSKA Moscou por erro médico

O CSKA Moscou disse que a Uefa suspendeu dois dos seus jogadores antes da partida desta terça-feira contra o Besiktas, pela Liga dos Campeões da Europa, depois que os médicos do clube não informaram que os atletas estavam utilizando medicamentos.

Assim, o comitê disciplinar da entidade europeia suspendeu os defensores Sergei Ignashevich e Alexei Berezutsky do jogo contra o Besiktas. O clube russo explicou que seus médicos omitiram o uso droga Sudafed - um descongestionante nasal - aos responsáveis pelo exame antidoping na partida contra o Manchester United, em 3 de novembro.

Ignashevich e Berezutsky lutavam contra uma gripe forte após defender a Rússia nas Eliminatórias, de acordo com o CSKA. O clube explica que o medicamento não possui substâncias proibidas, mas que deveria ter notificado a entidade, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

"É uma notícia chocante para os jogadores do clube", disse a nota oficial. "A situação surgiu não por causa de uma violação ao doping", garante o CSKA Moscou, que está em terceiro lugar no Grupo B da Liga dos Campeões da Europa, mas com chances de avançar às oitavas de final.