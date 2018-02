Uefa suspende Kahn por um jogo, e Lúcio é multado A Uefa suspendeu o goleiro Oliver Kahn, do Bayern de Munique, por uma partida da Liga dos Campeões em razão de seu comportamento no exame antidoping após a partida de volta das oitavas, contra o Real Madrid, enquanto o zagueiro brasileiro terá apenas de pagar uma multa. Com isso, o jogador perderá a ida das quartas, contra o Milan, em 3 de abril, no estádio San Siro. Além disso, ele terá de pagar uma multa de 12.339 euros (cerca de R$ 34 mil). Lúcio, também envolvido no incidente e que corria o risco de ser suspenso, pagará uma multa mais leve, de 6.171 mil euros (cerca de R$ 17 mil). A Uefa abriu uma investigação sobre o comportamento de ambos, que discutiram com o médico responsável pelo antidoping após ele se negar a aceitar as amostras de urina dos jogadores por não terem sido recolhidas sob seu controle. Apesar de Kahn ter perdido desculpas por seu comportamento há poucos dias, a Uefa pela suspensão. Os jogadores têm três dias para recorrer da punição. Uefa investiga suposta ameaça a Cristiano Ronaldo A Uefa investigará supostas ameaças do goleiro da seleção belga, Stijn Stijnen, contra o atacante português Cristiano Ronaldo, quando as duas equipes se enfrentam neste sábado pelas eliminatórias da Euro 2008. Em uma entrevista na edição de segunda do diário belga Gazet Van Antwerpen, o arqueiro disse: "Logo no começo do jogo vamos bater tanto em Cristiano Ronaldo, que ele terá de abandonar o jogo". O goleiro do Bruges se defende e diz que a declaração foi colocada fora de contexto. "Recebemos queixas da Federação Portuguesa e vamos começar uma investigação", afirmou um porta-voz da UEFA.