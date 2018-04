Uefa suspende Rapid Bucareste de torneios europeus

A entidade que controla o futebol do Velho Continente informou que o clube romeno está excluído da possibilidade de disputar a Liga dos Campeões ou Liga Europa caso se classifique para esta competição nas próximas três temporadas.

O Rapid Bucareste, eliminado na fase de qualificação para a Liga Europa, em agosto do ano passado, é o atual nono colocado do Campeonato Romeno e com isso já seria improvável a sua classificação para os torneios da Uefa que serão realizados na próxima temporada.

O clube ainda foi condenado a pagar 100 mil euros (cerca de US$ 130 mil), depois de a Uefa ter avisado, em dezembro, que a aplicação desta multa estaria condicionada ao pagamento ou não de impostos, salários e débitos com transferências de jogadores que teriam de ser sanados até 31 de março deste ano.

Em outra decisão anunciada nesta quarta, o Comitê de Controle Financeiro de Clubes (CFCB, ma sigla em inglês) da Uefa aplicou uma multa de 75 mil euros (aproximadamente US$ 97 mil) ao Arsenal Kiev, da Ucrânia, depois de ter sido advertido em dezembro pela Uefa em razão de dívidas pendentes.

MÁLAGA SEGUE PUNIDO - O Málaga se manifestou publicamente nesta quarta para esclarecer uma confusão provocada pelo próprio site oficial da Uefa ao anunciar essas últimas punições aplicadas aos clubes. Inicialmente, um comunicado da entidade deu a entender que o clube espanhol estaria livre de cumprir a suspensão das competições europeias na próxima temporada, imposta ao clube em dezembro passado, em razão de dívidas com jogadores e autoridades tributárias.

Porém, após acertar pendências existentes cobradas pela Uefa, o Málaga esclareceu que apenas um possível segundo ano de suspensão aplicado pela entidade foi anulado. O clube acionou a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), que irá julgar o caso da equipe espanhola no dia 4 de junho, quando saberá se poderá disputar competições europeias na próxima temporada, seja para qual for que se classifique.

O Málaga explicou que essa decisão da Uefa já havia sido tomada no último dia 16 de maio, depois da situação financeira do clube ter sido analisada pela entidade em 31 de março, quando então foi decidido que um segundo ano de suspensão aplicada anteriormente ao time não teria efeito.