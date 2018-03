Uefa suspende veto a Israel A Uefa - entidade que comanda o futebol na Europa - anunciou nesta quarta-feira o fim do embargo a Israel e suspendeu a medida que proibia a realização de jogos internacionais no país, que durou dois anos e meio. A direção da entidade justificou a suspensão da pena dizendo estar satisfeita com as medidas de segurança oferecidas pelas autoridades israelenses. Desde outubro de 2001 todas as partidas oficiais da seleção e dos clubes israelenses tiveram de ser disputadas fora do país, na maior parte das vezes, em Chipre, Itália, Turquia e Holanda. A suspensão entra em vigor imediatamente.