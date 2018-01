Uefa terá ?Gol de Prata? em 2004 A União Européia de Futebol (Uefa) decidiu nesta quarta-feira em Nyon, na Suíça, adotar o sistema de ?gol de prata? para definir as partidas que terminarem empatadas nos 90 minutos regulamentares. A novidade deverá entrar em vigor durante a Liga dos Campeões a partir da próxima temporada. De acordo com o novo sistema, em caso de empate, a partida deverá prosseguir com mais 30 minutos de prorrogação, com dois tempos de 15. Mesmo que aconteça um gol, o jogo continuaria até o final do tempo extra. Em caso de novo empate, o jogo seria decidido nos pênaltis. O gol de prata deverá ser adotado também na Eurocopa 2004.