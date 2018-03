UEFA vai analisar protesto do Parma A decisão da Copa da UEFA pode parar no tapetão. Representantes da Comissão Disciplinar da UEFA decidiram, nesta sexta-feira, investigar o protesto feito pelo Parma por causa da confusão no jogo contra o CSKA, em Moscou, vencido pelo time russo por 3 a 0. Após o primeiro gol do CSKA, sinalizadores foram jogados pela torcida local e um deles caiu bem perto do goleiro Luca Bucci, do Parma, que teve de ser substituído minutos depois do incidente. Dirigentes do time italiano pedem uma punição dura, ou até a eliminação, ao CSKA Moscou, que enfrentará o Sporting Lisboa na decisão marcada para o próximo dia 18, em Portugal. O caso deverá ser analisado pela UEFA neste domingo. Em Moscou, o clima é de tranqüilidade com relação ao protesto do Parma. De acordo com a União de Futebol da Rússia, a expectativa é de que apenas uma multa seja imposta ao CSKA por causa do mau comportamento da torcida.