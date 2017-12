Uefa vai exigir clubes no azul em 2005 A partir da próxima temporada, o clube que quiser participar dos campeonatos organizados pela Uefa (União de Associações Européias de Futebol) terá que provar que está com sua situação financeira em ordem. A exigência fará parte de uma nova regra que colocará uma série de cinco condições para que as equipes participem dos torneios. Pelas novas regras, os clubes terão que apresentar um balanço financeiro que será verificado por uma auditoria independente e que observará se o clube possui dívidas em transferências de jogadores ou no pagamento dos salários de seus funcionários. Além da questão financeira, a entidade exigirá condições mínimas de infra-estrutura por parte dos clubes, condições de trabalho adeqüadas e ainda avaliará assuntos legais e esportivos envolvendo os times. Com o novo sistema em vigor, o objetivo da Uefa é o de garantir que a indústria do futebol na Europa, que movimenta bilhões de dólares por ano, tenha credibilidade e não esteja vulnerável às crises. "A UEFA irá garantir que os times competindo nos torneios europeus estejam administrando suas contas de forma profissional e apropriada", afirma um comunicado da entidade. Depois de um período de ouro para as finanças dos clubes europeus no final dos anos 90, a década começou com uma grave crise que deixou várias equipes à beira da falência. ?Queremos evitar que isso volte a ocorrer no futuro?, afirma a Uefa, que lembra que parte das exigências terá que ser implementada pelas 54 federações nacionais existentes na Europa, algumas das quais ainda atravessam graves turbulências.