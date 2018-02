Uefa valida vitória do Manchester pela Liga dos Campeões O Comitê de Apelação da Uefa ratificou nesta sexta-feira a validade da vitória do Manchester United, fora de casa, sobre o Lille por 1 a 0, correspondente ao jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. A Uefa entende que o gol marcado pelo meio-campo galês Ryan Giggs em uma cobrança de falta foi válido. O gol gerou protestos por parte do clube francês, já que o jogador do Manchester United não esperou pelo apito do árbitro autorizando a cobrança. Segundo a entidade, o Lille decidiu na última segunda-feira apelar da decisão tomada por seu Comitê de Controle e Disciplina que rejeitava o protesto da equipe francesa, que reivindicava um erro do árbitro na partida de 20 de fevereiro. O Comitê de Apelação sustenta que não houve nenhum erro arbitral e que o resultado se mantém como válido com vitória do Manchester por 1 a 0. O Lille tem agora três dias para apelar ao Tribunal de Arbitragem Desportivo (TAS).