Ulbra ganha do Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho Sem a presença dos principais clubes (Inter, Grêmio e Juventude), a rodada do Campeonato Gaúcho teve quatro jogos nesta quarta-feira. Destaque para a Ulbra, que derrotou o Veranópolis por 1 a 0 e chegou aos 22 pontos, em segundo lugar na Chave 1, atrás apenas do Juventude, que tem 25. Inter e Grêmio tiveram seus jogos adiados nesta rodada, por conta da participação na Libertadores - o primeiro perdeu nesta quarta-feira para o Vélez Sarsfield (ARG) e o segundo joga na quinta, contra o Tolima (COL). Já o Juventude folgou no Estadual para enfrentar o Brasiliense pela Copa do Brasil - o primeiro confronto terminou sem gols, no Estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga. Mesmo jogando fora de casa, em Passo Fundo, o Guarany de Bagé ganhou do Gaúcho por 2 a 0, com gols de Dênio e Edinho. Com mais essa derrota, o Gaúcho segue na lanterna da Chave 1, com apenas seis pontos, enquanto o Guarany soma 15 pontos. Pelo mesmo clube, o Novo Hamburgo recebeu o Santa Cruz e ficou no empate: 2 a 2. O time da casa chegou aos 17 pontos, enquanto o adversário tem 16. No único jogo disputado pela Chave 2 nesta quarta-feira, houve empate entre o Guarani e Brasil, por 3 a 3, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires. A equipe de Pelotas ocupa a penúltima colocação com apenas dez pontos, enquanto o Guarani está em quinto com 14. O líder é o Grêmio, que soma 31 pontos e já está classificado para a próxima fase. Nesta quinta-feira, acontecem mais dois jogos pelo Campeonato Gaúcho, ambos pela Chave 2. São José (CS) x 15 de Novembro e São Luiz x São José (POA) começam às 19h30.