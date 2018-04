Última rodada define o campeão e os rebaixados da Série B

As últimas definições do Campeonato Brasileiro da Série B ficaram reservadas para este sábado, a partir as 16 horas, quando será disputada a 38.ª rodada que fecha a temporada. A briga pelo título está restrita a Coritiba e Ipatinga, enquanto quatro times ainda lutam para evitar o rebaixamento à Série C: Paulista, Avaí, Santo André e Gama. As maiores chances de ser campeão ficam mesmo para o Coritiba, que é o líder isolado, com 66 pontos. Embora atue fora de casa, vai pegar o rebaixado Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife. Em caso de vitória, o time paranaense nem vai depender do resultado do ameaçado Paulista contra o Ipatinga, vice-líder, com 64 pontos, em Jundiaí. Para ser campeão, o time mineiro precisa vencer e torcer para que o Coritiba não vença o Santa Cruz. Na luta contra o rebaixamento, a situação mais complicada é do Paulista, 17.º colocado, com 45 pontos. Além de vencer o Ipatinga, o time jundiaiense precisa torcer para um dos outros ameaçados - Avaí, Santo André ou Gama - perca seu jogo. Os três têm 48 pontos cada. O Avaí se despede em casa diante do rebaixado Ituano, que deve entrar em campo estimulado por um prêmio extra. O Gama recebe, no Estádio Mané Garrincha, o Vitória, já garantido na Série A, e que decidiu jogar com um time misto. O Santo André tem a missão mais difícil, porque precisa arrancar um ponto do Ceará, em Fortaleza. Os outros cinco jogos vão servir basicamente para cumprimento de tabela e para definição de posições. No Canindé, a Portuguesa quer festejar o acesso com sua torcida, diante do Criciúma. No Estádio Bento de Abreu, o Marília, quinto colocado, com 53 pontos, recebe o Fortaleza, que é o sexto, e possui o mesmo número de pontos que o time de Marília, mas com uma vitória a menos: 17 a 16. Confira os jogos da 38.ª rodada: CRB x Barueri Ceará x Santo André Avaí x Ituano Gama x Vitória Remo x Ponte Preta Santa Cruz x Coritiba Portuguesa x Criciúma Marília x Fortaleza São Caetano x Brasiliense Paulista x Ipatinga