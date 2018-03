Última rodada do alemão sob suspeita O Bayer Leverkusen decidirá neste sábado se ficará na Primeira Divisão da Alemanha num jogo fora de casa contra o Nuremberg que está envolvido em uma grande polêmica. O goleiro Mathias Hain, do Arminia Bielefeld ? que luta com o Leverkusen para não ser o último time a cair; Nuremberg e Energie Cottbus já desceram ?, acusa os dirigentes dos dois clubes de já terem combinado o resultado para salvar o Leverkusen. ?Tenho certeza de que está tudo arrumado. A Federação tem de mandar observadores para acompanhar a partida?, disse o goleiro. Seus argumentos são os seguintes: Klaus Augenthaler, que era o técnico do Nuremberg, chegou há duas semanas ao Bayer Leverkusen; o presidente do Nuremberg, Michael Roth, declarou que prefere que o Leverkusen não seja rebaixado, para ter um adversário de peso a menos na luta para voltar à Primeira Divisão; o Leverkusen está interessado em contratar o meia David Jarolim, do Nuremberg. O Bielefeld tem um ponto a menos que o Leverkusen ? 37 a 36 ? e jogará em casa contra o Hannover.