Último campeão abre Copa FPF A Copa Federação Paulista de Futebol de 2005 começa neste sábado com três jogos e com mais oito partidas completando a rodada inaugural domingo. Com a participação de 28 clubes, inclusive os grandes do Estado, a competição tem como grande atrativo a vaga na Copa do Brasil de 2006 ao campeão e uma vaga à Série C do Brasileiro ao vice. Campeão em 2003, o Santo André conquistou a Copa do Brasil no ano seguinte. O último campeão, o Santos, do técnico Márcio Fernandes, abre a disputa às 11 horas com a conturbada Internacional de Limeira. O clube de Limeira, rebaixado da Série A-1, teria fechado uma parceria com uma empresa de São Paulo e 17 jogadores já estariam treinando sob o comando de um preparador físico, só esperando o técnico Mauro Magalhães chegar do Maranhão. O time seria apresentado na quinta-feira, mas isso não aconteceu e ninguém sabe como o irá entrar em campo. O jogo terá transmissão da Rede Vida d e Televisão. Os dois times estão no Grupo 4. À tarde acontece o primeiro clássico, entre Portuguesa e Corinthians, no Canindé, às 15 horas, com transmissão da TV Cultura, pelo Grupo 3. Os dois times serão formados por jogadores juniores e pelos atletas que não serão aproveitados nos jogos do time p rincipal. Pelo Grupo 1, o Comercial e a Matonense, que finalmente conseguiu acertar a parceria com a Futura Esportes, se enfrentam, em Ribeirão Preto. Na primeira fase, os 28 clubes jogarão entre si dentro dos respectivos grupos em sistema de turno e returno. Os quatro times com maior número de pontos em cada grupo irão participar da segunda fase. Depois haverá o sistema de dupla eliminatória até a final. Confira a primeira rodada: Sábado - 11 horas - Santos x Inter de Limeira; 15 horas - Portuguesa x Corinthians e Comercial x Matonense; domingo - 11 horas - Taquaritinga x Araçatuba; Noroeste x Rio Preto; Marília x Oeste; Guarani x Bragantino; Ituano x In dependente; ECO-Osasco x Juventus; Botafogo x Sertãozinho; 15 horas - Grêmio Barueri x São Paulo e XV de Piracicaba x Rio Claro.