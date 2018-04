Último jogo da Série C será realizado neste sábado

Apesar da rodada final ter sido disputada na noite da última quarta-feira, e já ter sido definido o campeão - Bragantino - e os outros três que ascenderam à Série B - Bahia, Vila Nova e ABC -, a Série C do Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Neste sábado à tarde, Nacional e Barras, que foram eliminados há algumas rodadas, fazem, em Campina Grande (PB), o jogo adiado da 12.ª rodada. O confronto não foi realizado na data antes definida pois os fios de eletricidade do Estádio Ernani Sátiro, o Amigão, haviam sido roubados horas antes. Vila Nova Após o término da vitória sobre o Nacional, por 3 a 0, que garantiu o acesso ao Vila Nova, o presidente do clube, Carlos Alberto Barros de Castro, vestiu uma camiseta com a seguinte inscrição: "O Vila é Série B". Os mais de 30 mil torcedores que estiveram presentes ao Serra Dourada foram ao delírio e entoaram, em coro, o nome do dirigente por mais de dois minutos.