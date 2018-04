Últimos jogos com o Santo André preocupam São Paulo

O Santo André está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perdeu as últimas três partidas que fez e ainda jogará em Ribeirão Preto. Todos os indícios apontam para uma vitória fácil do São Paulo. Mas os são-paulinos se apegam ao histórico recente do confronto para apostarem em um duelo complicado.

Veja também

São Paulo não tem pressa em ser líder, avisa Jorge Wagner

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O Santo André tem atrapalhado os são-paulinos nos últimos anos. Nesta temporada, eles se enfrentaram duas vezes, ambas no Morumbi, e a vantagem é do time do ABC paulista. No Paulistão, vitória do Santo André por 2 a 0, com gols de Osny e Júnior Dutra. Depois, já no Brasileirão, houve empate de 1 a 1.

Em 2007, novamente no Morumbi, outro empate por 1 a 1 pelo Paulistão. E no ano anterior, o São Paulo perdeu por 1 a 0, na estreia de Muricy Ramalho como treinador. Assim, a última vitória são-paulina sobre o Santo André aconteceu no Paulistão de 2005, quando fez 3 a 1 no Morumbi, com dois gols de Diego Tardelli e outro de Rogério Ceni.

"Pelos últimos jogos que tivemos contra eles, sabemos que será uma partida bastante difícil. Mesmo estando em situação ruim no campeonato, o Santo André tem qualidade", afirmou o meia Jorge Wagner. "Não é pelo fato de ser o Santo André que será fácil, até pela situação que o time atravessa", concordou o zagueiro André Dias.