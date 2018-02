Ultra-sonografia descarta lesão muscular em Rogério Ceni Nada passou de um susto. Um exame de ultra-sonografia realizado nesta quinta-feira de manhã pôs fim a qualquer dúvida sobre uma lesão na coxa direita de Rogério Ceni. ?Não foi constatada lesão de fibra muscular?, explicou o médico José Sanchez. ?O Rogério está com dores na coxa direita e ficará em tratamento no Reffis.? O goleiro sentiu o incômodo durante o primeiro tempo da partida de quarta-feira, contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Mesmo assim, jogou os 90 minutos. Chegou até a cobrar uma falta, mas, na etapa final, abriu mão de se arriscar no ataque. Ao fim do jogo, foi direto para o vestiário, evitando microfones. ?Ele já tinha sentido isso há cerca de dez dias?, revelou Sanchez. ?Mas é comum que isso aconteça por ser a perna que ele mais usa.? Não está descartada a hipótese de que o camisa 1 também seja poupado da partida contra o Juventus, neste sábado à noite, no Pacaembu. Jadilson, Josué e Aloísio são fortes candidatos a ficar de fora do jogo. O técnico Muricy Ramalho admitiu que irá poupar alguns atletas, mas não definiu quem serão os escolhidos. ?O jogo de sábado é diferente. Está muito em cima da hora e ainda por cima o time correu muito contra o Alianza. Vou olhar com carinho porque não quero explorar nenhum jogador?, justificou o treinador. ?Não é nem questão de poupar; é porque eles têm de agüentar a temporada inteira. Se eu perguntar e falar que está inteiro, ponho para jogar; senão, eu tiro! Não quero colocar ninguém antes de conversar porque você acaba criando uma muleta para o jogador se defender, se não jogar bem.? Apenas dez minutos foram suficientes para Júnior balançar o técnico são-paulino em relação à titularidade de Jadilson. Por isso, não seria novidade o veterano voltar à lateral esquerda titular. ?O que ele fez me chamou muito a atenção?, reconheceu Muricy. No meio-de-campo, Josué pode dar lugar a Fredson, já que é um dos poucos em ter atuado em todos os jogos do ano. No ataque, Aloísio também pode ganhar descanso. Ainda mais que o treinador agora conta com Marcel.