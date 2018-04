Um ano após recusar o São Paulo, Sabella continua desempregado

A diretoria e alguns torcedores do São Paulo torcem para que Edgardo Bauza não deixe o clube e vá dirigir a seleção argentina. O treinador chegou ao clube no ano passado, após os dirigentes são-paulinos negociarem por meses com Alejandro Sabella, que recusou a proposta alegando ter ofertas de grandes clubes da Europa, mas segue desempregado até hoje. Pouco depois de negar a oferta tricolor, ele começou a ter problemas de saúde.

Sabella agradeceu ao interesse do São Paulo, mas avisou a diretoria que não poderia aceitar, porque tinha conversas avançadas com o Manchester City. Cerca de 15 meses depois, o City conta com Pep Guardiola e o treinador argentino ainda não acertou com nenhum outro clube ou seleção. No fim do ano passado, Sabella sofreu uma síndrome coronariana aguda e passou por uma angioplastia, mas até o momento não anunciou sua aposentadoria

Um fato curioso é que o último trabalho de Sabella como treinador foi justamente na seleção argentina, vice-campeã mundial na Copa de 2014, e possível destino de Bauza.

O técnico do São Paulo, de acordo com a imprensa argentina, tem reunião agendada com representantes da seleção e um acordo pode sair em breve. Geralmente, ele dá entrevista na sexta-feira e, até o momento, está confirmado que ele falará, após o treino no CT da Barra Funda.