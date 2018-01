Um banco para os "sem banco" Criado em agosto do ano passado, o Lemon Bank é um banco brasileiro voltado especificamente para as classes populares. Seu alvo são os "sem banco", uma legião de 25 milhões de brasileiros que não possui conta bancária. O Lemon não tem agências e oferece seus serviços por meio de correspondentes bancários - postos de atendimento que funcionam em padarias, mercados ou outros estabelecimentos comerciais. Em pouco mais de um ano, construiu uma rede de 3.600 correspondentes bancários em todas as regiões do País, com forte concentração no Nordeste. Hoje, esses correspondentes oferecem apenas o serviço de pagamento de contas, que, segundo o diretor de marketing e redes do Lemon, Mauro Motoryn, é utilizado por mais de 4 milhões de pessoas a cada mês. Em setembro, o banco ampliou seus serviços com o lançamento da Conta Brasil, uma conta corrente simplificada (sem tarifa para até cinco transações e limite de R$ 50 de cheque especial, com juro de 7% ao mês, aprovado automaticamente), e também um cartão de crédito lastreado em títulos de capitalização. Os serviços foram lançados de forma piloto na Paraíba - onde já foram abertas 20 mil contas - e devem chegar a Pernambuco em novembro. Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, o Lemon se apóia num exército de 25 mil agentes que estão sendo treinados para buscar clientes e oferecer os serviços de porta em porta. Além de apoiar times de futebol, o banco divulga seus serviços em impressos que utilizam a forma e a linguagem dos "santinhos" e faz sorteios regulares de casas e prêmios em dinheiro. Também investiu R$ 6 milhões em uma campanha de televisão e outdoor para divulgar a Conta Brasil. O Lemon foi fundado pelos argentinos Wenceslao Casares e Guilhermo Kirchner, que ficaram milionários com o site de investimentos Patagon, vendido para o Banco Santander por US$ 503,6 milhões em março de 2000. Eles fizeram um investimento de R$ 45 milhões para lançar o Lemon e têm outros R$ 25 milhões reservados na carteira para injetar no negócio nos próximos 12 a 18 meses.