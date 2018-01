Um clássico cheio de talentos O Santos não pode perder. O São Paulo, muito menos. Émerson Leão não corre risco de demissão, mas Oswaldo de Oliveira depende da vitória. O lugar é acanhado, apesar da tradição. Pouco mais de 18 mil pessoas ficarão apertadas neste sábado, sob o mormaço da tarde santista, na Vila Belmiro. A PM promete vigilância rigorosa. Ingressos caros, R$ 15. Desconforto. Mas vale o sacrifício para ver Kaká e Robinho frente a frente na mais pura tradução do futebol pentacampeão do mundo. Quem não se dispuser a encarar a Vila, sintonize no SBT, às 18h. A rede do Silvio Santos recuperou na Justiça os direitos exclusivos de transmissão do Campeonato Paulista. E volta com Santos x São Paulo. Há ingredientes de sobra para se apostar em um espetáculo. Se for para ficar apenas nos talentosos, Diego, Robinho, Ricardo Oliveira, Kaká, Ricardinho e Luís Fabiano estão escalados. Gente que não deixa passar um jogo sem gols. Leão e Oswaldo de Oliveira, apesar de todos os apelos do clássico, não estão preocupados com eventuais shows de seus times. O técnico santista quer a vitória para encaminhar a classificação - o time tem dez pontos em cinco jogos. O empate seria quase um desastre. Depois que o seu time eliminou o rival no Brasileiro do ano passado, Leão só não aposta em sentimento de vingança por parte do São Paulo. "É muito trovão para pouca chuva. Mas se o São Paulo entrar em campo com o sentimento de vingança, já estará começando pelo lado negativo. Para mim, esse é o jogo da esperança para os dois times", disse o treinador do Santos, que não terá Fábio Costa e Elano. Oswaldo de Oliveira também não enxerga o clássico como uma oportunidade para devolver as recentes derrotas. É uma questão de sobrevivência. No Morumbi há a certeza de que ele não se sustenta no cargo se o time perder. A preocupação com o futuro do treinador é tão grande que até os jogadores já falaram em pacto. "O grupo fez um pacto para conseguir essa vitória contra o Santos e manter o Oswaldo no cargo", contou o atacante Reinaldo. O técnico do São Paulo se diz tranqüilo. Tem apoio irrestrito dos atletas. "Posso ter todos os fatores possíveis contra mim, mas é fundamental ter os jogadores ao meu lado. E, no momento, tenho isso no São Paulo", disse Oswaldo de Oliveira. Não é apenas o cargo do técnico que está em jogo. O São Paulo, com sete pontos em quatro jogos, depende de uma vitória para continuar com chances de classificação às quartas-de-final do Paulista. A derrota acelera a saída de Kaká. O clube e seu procurador já abriram negociações com o Real Madrid, apesar dos desmentidos. Se Kaká está indo embora, nada melhor do que prestar atenção no seu futebol. Ele é a esperança do São Paulo. Na Vila Belmiro, não há o menor indício de que Diego e Robinho estão de saída. Há uma cumplicidade entre os dois e a torcida santista, que cobra show permanente dos garotos. Neste sábado não será diferente. O clássico também será da solidariedade. Os dois times prometem entrar com motivos da campanha Fome Zero do presidente Lula. Imperdível.