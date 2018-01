Um clássico decisivo, à flor da pele A última rodada do Campeonato Brasileiro será no dia 14 de dezembro, mas para São Paulo e Santos, considerados favoritos no início da temporada, o sonho do título pode terminar neste sábado, 71 dias antes do previsto. E empate é assunto proibido nos clubes. As equipes fazem o clássico no Morumbi, às 18 horas, e apenas o vencedor continua na perseguição ao líder Cruzeiro. Ao derrotado, restará só as chances matemáticas de obter vaga na Copa Libertadores da América. De 2000 para cá, quando o São Paulo conquistou o Campeonato Paulista em cima do Santos, a rivalidade entre as equipes cresceu bastante. E as partidas tornaram-se verdadeiras batalhas, em que confusão e polêmica viraram ingredientes comuns e inevitáveis. Aliados a jogos emocionantes, com belos lances e muitos gols. Nos últimos cinco confrontos, os atacantes marcaram 20 vezes, com pequena vantagem para a equipe da Baixada Santista, que ganhou em três oportunidades e saiu derrotada em duas. O estopim para as batalhas foi o gesto do meia Diego, que ano passado comemorou um gol em cima do símbolo do São Paulo no Morumbi. A alegria exagerada acabou em briga e, a partir daí, todos os jogos acabaram com pelo menos um atleta expulso. Hoje, jogadores e técnicos das equipes evitam o assunto vingança ou batalha. Prometem fazer jogo limpo e sem confusão. Mas não passa de teatro. Sabem que o time que entrar ?devagar? sairá derrotado. "Espero que o São Paulo tenha atenção nos 90 minutos. Será um jogo decisivo para as duas equipes e quem perder verá a chance de ganhar o título bem mais distante", afirmou o goleiro Rogério Ceni, que não acredita em clássico da paz, como estão tentando definir o duelo. "São equipes semelhantes, com muitos jovens, com grande vitalidade e pouca experiência, fato que faz o clima esquentar."