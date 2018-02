Um clássico para matar a saudade Quando foi o último Palmeiras x São Paulo? Faz tanto tempo que chega a ser difícil encontrar a resposta. Algo incomum para uma época em que os clássicos perderam o luxo por serem realizados com tanta freqüência. São Paulo e Palmeiras contrariam a regra dos tempos modernos e voltam a se enfrentar, neste domingo, depois de quase dois anos, no Pacaembu, a partir das 16 horas. O que torna o confronto mais interessante para o torcedor. Além, é claro, do esperado duelo entre os artilheiros Vágner Love, que se despede hoje e vai para a Rússia, e Luís Fabiano, perto de deixar o Morumbi. A última vez em que palmeirenses e são-paulinos ficaram frente a frente foi no dia 2 de outubro de 2002, quando houve empate por 1 a 1, há praticamente 1 ano e 9 meses. Os gols da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, foram marcados por Muñoz e Luís Fabiano. Naquela ocasião, o Palmeiras passava por momento difícil. Não foi capaz de se recuperar e acabou rebaixado para a Série B. O São Paulo buscava a afirmação. Conseguiu e classificou-se para a segunda fase na primeira colocação. Mas caiu diante do Santos. Como ficaram em grupos diferentes no Paulista de 2003 e 2004 e nas Copas do Brasil e Sul-Americana do ano passado, os times da capital não se viram mais. No reencontro, hoje, as equipes precisam do resultado positivo para evitar problemas. Nenhuma das duas vive situação confortável, embora elas estejam perto da liderança - a agremiação do Morumbi tem 18 pontos e a do Palestra Itália, 16. O Palmeiras, que trocou o técnico recentemente - saiu Jair Picerni para a entrada de Estevam Soares - , ainda não conseguiu convencer sua torcida. Os palmeirenses não se conformam com a eliminação na semifinal do Estadual, diante do Paulista, e nas quartas-de-final da Copa do Brasil, contra o Santo André. "Não estou preocupado com a rivalidade, tenho trabalhado com os jogadores o fato de que, se vencermos, ultrapassaremos o São Paulo na classificação", declarou Estevam, que foi zagueiro do São Paulo. O treinador participará do primeiro clássico pelo Palmeiras, que goleou Corinthians e Santos por 4 a 0 no Nacional. No Morumbi, tudo andava tranqüilo. Até 10 dias atrás, quando o São Paulo perdeu para o Once Caldas, na Colômbia, e viu o sonho do tricampeonato da Libertadores desmoronar. Gustavo Nery e Marquinhos foram os primeiros a sair. Vários outros serão dispensados. Irritada com a desclassificação no torneio continental, a Torcida Independente promete, para hoje, protestos pacíficos. "O único jeito de recuperarmos o astral e a confiança é com boa seqüência de vitórias", analisou o técnico Cuca, que jogou pelo Palmeiras. Uma derrota pode iniciar crise no clube.