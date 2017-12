Em véspera de viagem do Corinthians, Pato fica fora de treino

Alexandre Pato não treinou nesta terça-feira pelo segundo dia consecutivo com o restante do elenco do Corinthians e ficou na academia do CT do Parque Ecológico fazendo exercícios de reforço muscular. O atacante não deve viajar na quarta-feira com o restante dos jogadores para os Estados Unidos, onde a equipe ficará 11 dias para disputar três amistosos durante a sua pré-temporada.

Enquanto a situação de Pato não for definida, o desejo dos representantes do jogador é que ele permaneça em São Paulo treinando sozinho e em busca de um novo clube na Europa. Para evitar que o ambiente no Parque São Jorge fique ainda mais conturbado após a saída de quatro titulares, o anúncio oficial da ausência de Pato da pré-temporada na Florida deve ocorrer somente momentos antes do embarque.

Nem mesmo os atletas foram avisados se viajarão com Pato. "Eu cheguei mais cedo para o treino, fui para o campo e não me encontrei com o Pato. Não sei se ele vai viajar com a gente ou não", disse o meia Rodriguinho.

Cássio também deverá ficará fora da viagem aos Estados Unidos. De saída para o Besiktas, da Turquia, nesta terça-feira ele deixou o treino mais cedo enquanto Walter ensaiava jogadas de bola parada com os titulares.

O Besiktas pagará 3,5 milhões de euros pelo goleiro. O Corinthians tem direito a 60% do valor da transação. O negócio deve ser fechado nesta quarta-feira.