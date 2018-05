Um dia após convocar seleção para Copa, Lopetegui renova com a Espanha até 2020

Um dia depois de anunciar a lista de 23 jogadores convocados para defender a Espanha na Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho, o técnico Julen Lopetegui teve confirmada nesta terça-feira a renovação do seu contrato para dirigir a seleção do país até 2020, quando ocorrerá a próxima edição da Eurocopa.

O acordo foi oficializado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que informou que o acordo foi firmado em reunião que contou com a presença do presidente da entidade, Luis Rubiales, e o diretor esportivo Fernando Hierro, ex-capitão da seleção espanhola.

Ao anunciar a renovação do compromisso com o treinador, a RFEF exaltou a "espetacular sequência de 18 partidas sem perder" que ele acumula à frente da equipe nacional e a "brilhante classificação" para o Mundial por meio da ótima campanha realizada nas Eliminatórias Europeias.

No qualificatório do Velho Continente para a Copa de 2018, a Espanha contabilizou nove vitórias e um empate em dez partidas e terminou na liderança disparada do Grupo G, no qual ficou cinco pontos à frente da Itália, derrotada por 3 a 0 pelos espanhóis em um dos jogos desta campanha e que depois fracassaria contra a Suécia na repescagem por vaga no Mundial.

Lopetegui assumiu o comando da Espanha após a eliminação do país nas oitavas de final da Eurocopa de 2016, sofrida diante da Itália, e chegou ao cargo com a experiência de quem faturou títulos europeus com as seleções espanholas de base no início desta década.

"Tenho que agradecer a confiança em mim e em meu corpo técnico. Reconhecemos isso com o máximo orgulho e responsabilidade antes do Mundial", afirmou o treinador, por meio de declarações reproduzidas nesta terça pela RFEF.

O presidente da entidade, por sua vez, ressaltou: "Não podíamos deixar escapar Julen e sua comissão. A admiração profissional e o respeito que sentimos por ele é máximo e queremos tornar público o ato de sua renovação até 2020. Temos com ele muitas esperanças para a Copa do Mundo".

Hierro também celebrou a renovação do contrato. "É a continuidade do projeto, que está sendo feito com tempo, a aposta era clara e levamos tempo avançando com esta questão. Para mim estava claro desde início. Espero que fique aqui até 2020, 2024 ou 2026 porque conhece a casa e é um grande profissional", disse o dirigente.

A Espanha vai abrir a sua campanha na Copa no dia 15 de junho, contra Portugal, em Sochi, em jogo válido pelo Grupo B, no qual ainda terá pela frente Marrocos e Irã. Antes da competição, os espanhóis farão amistosos contra Suíça e Tunísia, respectivamente nos dias 3 e 9 de junho.