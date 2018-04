Um dia após fim do Alemão, Dortmund contrata meia do Leverkusen Somente um dia depois de encerrar sua participação no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund já iniciou os trabalhos para a próxima temporada europeia e, neste domingo, anunciou a contratação de seu primeiro reforço para 2015/2016. Trata-se do meia Gonzalo Castro, que estava no Bayer Leverkusen e assinou contrato por quatro anos.