Um domingo maluco no futebol Há situações que só se tornam possíveis - e naturais - por conta da paixão do futebol. Um desses momentos inusitados está marcado para este domingo, no complemento da 42.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reta final da briga pelo título, seis torcidas têm tudo para transformar o domingo num dia maluco. Fãs de São Paulo, Santos, São Caetano e Palmeiras serão Ponte Preta desde criancinha e estarão de olho em Campinas, na expectativa de que o líder Atlético Paranaense tropece. Ao mesmo tempo, torcedores do Coritiba garantem que não se aborrecerão, se sua equipe perder em casa para o Santos - desde que isso prejudique Washington & cia. E, mais absurdo ainda, tem gente no ?Furacão? que admite fazer festa, mesmo que discreta, se os rivais do ?Coxa? empurrarem ladeira abaixo as pretensões de Luxemburgo e seus craques. A Ponte se tornou, de repente, a queridinha de ocasião dos paulistas e tenta parar o Atlético-PR, o que Fluminense e Criciúma não conseguiram nas duas semanas anteriores. Os cariocas perderam por 2 a 1, em cima da hora; os catarinenses levaram surra de 6 a 1. A missão campineira é, portanto, das mais complicadas. O adversário que vem do Paraná tem 78 pontos, 23 vitórias, o segundo melhor ataque (81, contra 91 do Santos) e o artilheiro da competição, Washington, com 30 e a perto de bater o recorde nacional. A Ponte tem 58 pontos, um dos piores ataques da Série A (37) e a defesa levou 66. Mesmo assim, o quarteto paulista espera milagre no Moisés Lucarelli. O Santos, com 76 pontos, visita o Coritiba, e sonha em retomar a ponta - se fizer sua parte e com a colaboração ponte-pretana. O São Caetano, com 74, visita o Inter, em Porto Alegre, e mantém o sonho de enfim chegar ao título, depois dos vices em 2000 (Vasco) e 2001 (contra o próprio Atlético-PR). O São Paulo, com 72, hospeda o Juventude, e é dos que mais contam com a colaboração campineira. Nada que se compare, no entanto, ao estranho sentimento que divide torcedores do Coritiba e do Atlético-PR, numa inversão total de valores. O Coritiba, com 54 pontos, no máximo pode garantir uma vaga para a fase de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Mas parte de seus seguidores não ficará aborrecida, se ocorrer vacilo no Estádio Couto Pereira. "Queremos que o Santos ganhe", admitiu Miguel Chylas Ribas, diretor de bateria da Império Alviverde, torcida organizada que tem 10 mil associados. "Não vamos comemorar nossos gols", avisa, porque eles podem ajudar os ?inimigos? atleticanos a ficarem mais próximos do segundo título nacional. O Coritiba ganhou o de 1985, apenas. Ribas, no entanto, garante que haverá muita festa a cada gol da Ponte Preta. Os atleticanos, com o peito apertado, estão prontos para agradecer se o Coritiba passar uma rasteira no Santos. Mas jamais podem reconhecer isso em público. "Torcemos para que o Santos perca", despista Maurício de Paula e Silva, secretário da torcida Os Fanáticos, uma das mais ativas do Atlético-PR. Ele só não acredita na heresia de que parte da torcida vá ao campo do Coritiba para apoiar o rival. Mas, como vale tudo na corrida pelo título, nunca se sabe...